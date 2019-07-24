В результате расследования Conflict Intelligence Team стало известно, что РФ использует кассетные боеприпасы в Сирии

В результате расследования Conflict Intelligence Team стало известно, что Россия использует кассетные боеприпасы в Сирии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев.

«Этим летом мы съездили в парк «Патриот», где есть несколько экспозиций, посвященных военному конфликту в Сирии, на одном из них, озаглавленному как «вооружения, применяемые в ходе войны в Сирии», мы нашли те самые кассетные авиабомбы. Тем самым Минобороны в собственном лице подтвердило, что кассетные боеприпасы применяли и применяются в боевых действиях в Сирии», — сказал Р. Левиев По его словам, Conflict Intelligence Team в 2016 году проводило расследование, основанное «исключительно на видеозаписях, которые публиковались в аккаунтах Минобороны России, различных российских федеральных СМИ и фотографиях с авиабазы Хмейним». Исходя из этих данных, они рассмотрели «наличие кассетных боеприпасов на авиабазе». Однако официальные лица Минобороны РФ, в частности, генерал-майор Игорь Конашенков, отрицали наличие и использование данных боеприпасов.

«Хотя Россия не подписала конвенцию о запрещении данного типа боеприпасов, тем не менее, военные чиновники и, в частности, генерал-майор Игорь Конашенков, категорически строго отрицали, что Россия применяет такие боеприпасы. Он заявлял, что их вообще нет на авиабазе Хмейним. Также он говорил о том, что на этой базе было огромное количество журналистов, и никто так и не представил доказательства, что эти боеприпасы есть», — рассказал он.