Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу

Об этом в своем расследовании, посвященном избирательной кампании, пишет русская служба ВВС.

Столичные выборы обсуждали, в том числе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, глава аппарата Собянина Наталья Сергунина и руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов. Обнаруженный в подписных листах брак не был случайностью. В штабы политиков внедрили специальных людей, которые намеренно делали недочеты. Технологию отработали на предыдущих кампаниях, рассказали близкие к Кремлю и «Единой России» собеседники ВВС.

Причин недопуска кроются в провале прокремлевских кандидатов на губернаторских выборах. Также власти беспокоились из-за перспективы легитимизации оппозиции. Если уж они изберутся, то станут не уличными жучками, а какими-никакими политиками. Это даст плохой сигнал в регионы, заявил изданию федеральный чиновник. Расчеты на то, что летние протесты вряд ли станут серьезной проблемой, не оправдались, Тем не менее, регистрировать кандидатов никто не собирается, говорят собеседники ВВС.

Полиция получила указание действовать максимально жестко по отношению ко всем участникам субботних протестов возле мэрии. Если не разойдутся, приемники Москвы будут заполнены революционерами, — резюмирует близкий к администрации президента источник ВВС.