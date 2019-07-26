Совет Федерации поддержал закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Согласно законопроекту пособие на детей от полутора до трех лет будут выплачивать семьям, доход которых не превышает два прожиточных минимума по региону.

Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2020 года в размере прожиточного минимума ребенка по региону.

Госдума приняла этот законопроект в третьем и окончательном чтении 24 июля.

На данный момент выплаты получают семьи с доходом в полтора прожиточных минимума на детей в возрасте до полутора лет. О необходимости повышения выплат говорил в конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев.