Минобороны косвенно признало использование кассетных бомб в Сирии

Ведомство представило макеты бомбовых кассет на «Экспозиции вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике». Выставка проходит в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот», сообщает российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Еще в 2016 году расследователи утверждали, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим, несут бомбовые кассеты разных типов. Россия всегда отрицала использование таких боеприпасов.