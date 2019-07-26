Власти Москвы вновь отказались согласовать пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Об этом сообщила «МБХ медиа» организатор мероприятия Эмилия Григорян.

Пикеты в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, а также всех жертв домашнего насилия планировалось провести завтра с 12 до 17 часов в Новопушкинском сквере Москвы. Вместо этого власти предложили всем желающим принести цветы к зданию Генпрокуратуры в 13:00. Активисты намерены обжаловать отказы, а в понедельник подать заявление на проведение акции 3 августа.