Жителя Тольятти приговорили к году колонии за твит о теракте в здании ФСБ в Архангельске

Александра Довыденкова признали виновным в публичных призывах к терроризму. Прокурор просил приговорить его к двум годам лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Владимира Красикова. Довыденков признал вину, дело рассматривали в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.

В октябре прошлого года 17-летний Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании архангельского ФСБ. Молодой человек погиб на месте, трое сотрудников службы получили ранения.