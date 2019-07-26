3 золотые медали завоевали российские пловцы на чемпионате мира в Южной Корее
Антон Чупков был первым на дистанции 200 метров брассом. Эту же дистанцию у женщин выиграла Юлия Ефимова. Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине.
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Антон Чупков был первым на дистанции 200 метров брассом. Эту же дистанцию у женщин выиграла Юлия Ефимова. Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине.
Геи — в отпуске! Жалоб не поступало, дети учатся, ходят в кружки, отдыхают на море. Но с обыском пришли к ним. А не к условным соседям, где дети оборванные, голодные, мама с папой с утра бухают, в доме срач и гора бутылок. Зато эта пьянь имеет высокую духовность, т.к. правильно занимается сексом, а не как эти марьинские геи…