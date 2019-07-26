Мусульмане в Екатеринбурге провели молитву о возведении в центре города мечети

За верующими наблюдало большое количество полицейских.

Мусульмане собрались в одноэтажном здании, которое временно переоборудовано под мечеть. Дело в том, что это помещение, как пишет местное интернет-издание «Екатеринбург онлайн», планируется снести. При этом екатеринбургская администрация в качестве площадок для будущей Соборной мечети предложила окраину города. Мусульмане же с этим не согласны: в ходе молитвы они призвали в рамках опроса о месте для строительства православного храма Святой Екатерины выбрать одну из оставшихся площадок и для мечети. Кроме того, они угостили всех присутствующих пловом. Впрочем, полиция, которая дежурила неподалеку, интересовалась, почему молитву не согласовали. Однако, как пишет региональное интернет-издание 66.ru, никаких санкций не последовало.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые акции протестов против планов построить храм в сквере в центре города. В результате власти решили провести опрос о другой возможной площадке для его возведения.