Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд

Причиной стала цензура из-за запрета фильма «Смерть Сталина».

Кинотеатр просит КС признать не соответствующими конституции нормы, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатных удостоверений. «Пионер» оспаривает нормы закона об экстремизме. По словам представителей истца, закон позволяет признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему. «Пионеру» выписали штраф на 280 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина», чье прокатное удостоверение отозвал Минкульт. С требованием наказать кинотеатр к министру культуры Владимиру Мединскому обратились режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко. Они назвали картину пасквилем на отечественную историю, «злобной и абсолютно неуместной якобы «комедией», очерняющей память о российских гражданах, победивших фашизм». Несмотря на это кинотеатр провел несколько сеансов, в результате чего был оштрафован.

Кинотеатр «Пионер» принадлежит миллиардеру Александру Мамуту.