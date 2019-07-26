США предложили Европе, Японии, Южной Корее и Австралии участвовать в коалиции в Ормузском проливе

Обсуждение инициативы находится на начальником этапе, — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Напомним, речь идет о возможности боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. В интервью Bloomberg Помпео отметил, что хотел бы иметь личную возможность объяснить народу Ирана позицию США.

Ранее Дональд Трамп говорил, что открыт для переговоров с Ираном о новой сделке, которая укрепит ограничения на его ядерную программу.