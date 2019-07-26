Российский пловцы завоевали сегодня три золота на чемпионате мира по водным видам спорта

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Южной Корее. Для 27-летней спортсменки это первая медаль высшей пробы на нынешнем первенстве. У нее уже есть серебро на дистанции 100 метров брассом. Сегодня же российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине.

Антон Чупков установил в брассе мировой рекорд на дистанции 200 метров и выиграл золото. Он стал третьим чемпионом за сегодняшний день.