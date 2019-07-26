Минобороны показывает на выставке кассетные бомбы, которые, предположительно, использовались во время войны в Сирии

Министерство обороны показывает на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, которые, предположительно, использовались во время войны в Сирии. Об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team. По ее данным, самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов. В министерстве обороны России ранее отрицали, что используют такие боеприпасы.