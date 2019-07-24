Столичная полиция призывает москвичей отказаться от участия в завтрашней несогласованной акции у мэрии Москвы

Столичные правоохранительные органы призывают москвичей отказаться от участия в несогласованной акции у мэрии Москвы 27 июля. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления информации ГУ МВД Москвы Юрий Титов. «Ряду граждан, призывавших жителей и гостей столицы принять 27 июля участие в несогласованном органами государственной власти Москвы массовом мероприятии на Тверской улице, были вручены письменные предостережения о недопустимости указанных действий», — сообщили в полиции.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на предупреждения, в интернете продолжаются призывы к участию в акции.

«Несмотря на предупреждения в интернете и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции. Столичная полиция повторно предупреждает, что запланированная на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно», — подчеркнул Ю.Титов. Он напомнил об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

Ранее в интернете появились призывы выйти на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Москвы 27 июля.