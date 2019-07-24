Жители Сибири выходят на пикеты и требует ввести режим «черного неба» из-за пожаров – «Тайга.инфо»

В Сибири люди из-за пожаров выходят на пикеты и требуют ввести и режим «черного неба». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» редакционный директор сайта «Тайга.инфо» Евгений Мездриков.

«Хуже всего в Красноярске. Судя по сообщениям, там люди выходят на пикеты и требует ввести режим «черного неба». Режим «черного неба» подразумевает, что промышленные предприятия должны ограничить выбросы в атмосферу», — сказал он.

По мнению Е.Мездрикова, теме пожаров в Сибири не уделяют должного внимания. По его словам, официальные органы в Красноярске, который находится ближе всего к эпицентру, говорят, что «там не превышена норма выбросов» и «якобы там безопасно». В интернете уже создана петиция, которая набрала около 90 тысяч подписей за введение ЧС в Сибири.

«Если говорить о Новосибирске, то с утра просыпаешься — дымка, вместо солнца — красный круг, даже телефону не удается его сфотографировать», — сказал он.

Как сообщает журналист, «есть информация о том, что пожары вплотную подходят к населенным пунктам, пострадавших пока нет».

Ранее сообщалось, по данным на 09.00 (05.00 мск), в Сибири горели леса на площади почти 907 тыс. гектаров.