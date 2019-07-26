Себастьян Коу стал единственным кандидатом на выборах Президента Международной федерации легкой атлетики

Один из самых последовательных сторонников идеи отстранения российских спортсменов Себастьян Коу – единственный кандидат на выборах Президента Международной федерации легкой атлетики.

О том, что кавалер ордена Британской Империи, чемпион московской Олимпиады сэр Себастьян Коу остался в единственном числе, стало известно еще в мае, но официально срок подачи заявок закончился только сейчас. Накануне Федерация официально объявила, что кандидат на выборах будет один. Теперь Коу может не продлить полномочия только в одном случае — если против его кандидатуры проголосует больше половины делегатов конгресса. ИААФ остается единственной федерацией, которая не восстановила в правах свое российское отделение. Наши спортсмены уже пять лет выступают не под флагом своей страны, добиваясь индивидуального допуска и Коу занимает по этому вопросу непримиримую позицию, выдвигая все новые критерии восстановления по мере выполнения предыдущих. Восстановление ВФЛА откладывали 11 раз.

Конгресс ИААФ, на котором будет избран президент организации пройдет в сентябре этого года в Катаре.