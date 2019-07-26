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15:03, 26 июля 2019

Американец Пол Уилан, которого обвиняют в России в шпионаже, получает угрозы в свой адрес

Об этом он рассказал члену ОНК Москвы Евгению Еникееву. По словам Еникеева, Уилан также жалуется на здоровье.



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