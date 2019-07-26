Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине танкера Nika Spirit

Об этом заявил агентству РИА Новости источник в МИДе. При этом он не уточнил, последует ли, к примеру, обращение в суд. Напомню, российский танкер был задержан в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что это судно участвовало в блокировке в Керченском проливе украинских судов. Экипаж танкера Nika Spirit, а это десять человек, вернулся на родину. Все моряки – жители Краснодарского края.

Капитан Илья Дробязко утверждает, что обыск на корабле был проведен незаконно. Владелец задержанного на Украине танкера также заявил, что не намерен бросать свое судно.