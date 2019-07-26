Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя

Она сослалась на право не давать показания против себя. По словам адвоката Ивана Сустина, статус Соболь не изменился – она по-прежнему является свидетелем в деле о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Напомним, ранее в квартире Соболь, а также у еще нескольких незарегистрированных кандидатов были проведены обыски.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пообещал пожаловаться в СК непосредственно на Любовь Соболь. Сама она сказала «Эху Москвы», что оснований для этого нет.

Московская полиция и прокуратура сегодня предупредили, что будут пресекать нарушения общественного порядка во время несогласованной акции протеста у мэрии в субботу. По некоторым данным, в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в связи с этим проводятся административные расследования.