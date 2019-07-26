Против высокопоставленных чиновников Астраханской области завели дело об ущербе на 212 млн рублей

Его фигурантами стали бывший глава правительства региона Расул Султанов и и.о. министра финансов Виталий Шведов.

Султанов и Шведов, как сообщили в Следственном комитете, привлекли кредитные средства в одном из банков на сумму 6 млрд рублей. При этом, утверждают в ведомстве, на счетах областного бюджета оставались значительные средства. Кроме того, по версии СК, многомиллиардный кредит был взят под высокий процент: по ставке от 7 до 8,5%. Хотя, как отмечается, если бы деньги действительно были нужны астраханскому правительству, займ мог бы быть оформлен по ставке всего лишь в 0,1%. Исходя из этого, заключили в СК, ущерб бюджету превысил 200 млн рублей. Сами Султанов и Шведов были задержаны утром, им вменяют злоупотребление служебными полномочиями. В министерстве финансов и ряде других ведомств проходят обыски. Султанов занимал должность главы астраханского кабмина и вице-губернатора с апреля 2017 года. В середине июня он написал заявление об отставке по собственному желанию. Шведов же находится на посту министра финансов около 9 лет, при этом в настоящий момент – с приставкой «исполняющий обязанности».

Тем временем еще одного высокопоставленного астраханского чиновника — и.о. министра ЖКХ Олега Гужвинского – суд сегодня оставил под арестом на два месяца. Он проходит по делу о махинациях в программах расселения аварийного жилья и капремонта.