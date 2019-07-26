Дым от лесных пожаров в Сибири окутал Урал

Территория, которая охвачена огнем, серьезно увеличилась за сутки.

В Татарстане наблюдается смог и ощущается запах гари. Явление под названием дымовая мгла возникло в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщают метеорологи. Причиной обострения ситуации с пожарами стал обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью. Он способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан.

Дым видели и чувствовали жители Казани и Самары, смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске, передает «Интерфакс». Однако в Минэкологии Татарстана уверяют, что пробах атмосферного воздуха превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено.

Площадь природных пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тысяч га, сообщает сайт Tayga.info. Огонь уже охватывает все больше лесной территории, дикие животные покидают места своего обитания и перемещаются в другие регионы. По данным федеральной Авиалесохраны, в Бурятии и Забайкалье также начались сильные пожары. В Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области введен режим «черного неба», который предусматривает сокращение выбросов промышленных предприятий.

Улучшение обстановки синоптики прогнозируют с 28 июля.