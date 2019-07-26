Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, сегодня вернулся домой

Моряки с пересадкой в Кишиневе и Москве прибыли в Краснодар. Капитан танкера Илья Дробязко сказал, что не собирается давать показания украинскому суду, поскольку экипаж ничего не нарушал.

О задержании танкера под Одессой стало известно накануне. В службе безопасности Украины заявили, что судно является вещественным доказательством по делу о конфликте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В Киеве говорят, что танкер блокировал проход украинских военных кораблей.