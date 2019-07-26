Российские военные фактически признали использование в Сирии запрещенных международными конвенциями кассетных бомб

Российские военные фактически признали использование в Сирии запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. Об этом говорится в расследовании международной группы Conflict Intelligence Team. Ее представители обратили внимание на то, что на выставке в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» демонстрируются макеты кассетных бомб. Экспозиция посвящена вооружению, используемому в ходе военных действий в Сирии. Еще в расследовании трехлетней давности группа Conflict Intelligence Team утверждала, что самолеты, которые находятся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов. Россия всегда отрицала их использование.