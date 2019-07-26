Мосгоризбирком решил обратиться в СК с заявлением на незарегистрированного кандидата в городскую думу Любовь Соболь

Мосгоризбирком решил обратиться в Следственный комитет с заявлением на незарегистрированного кандидата в городскую думу Любовь Соболь. Член комиссии Дмитрий Реут сказал агентству РИА Новости, что накануне Соболь препятствовала работе избиркома.

Сама кандидат «Эху Москвы» сказала, что так не считает. Соболь подчеркнула, что вопросы, которые она хотела задать Элле Памфиловой, беспокоят не только ее и московских избирателей, но и вообще всю страну.

Минувшей ночью, после того, как Любовь Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, ее вынесли из помещения вместе с диваном, на котором она сидела. Сегодня член комиссии Дмитрий Реут пояснил, что охрана вынесла не Соболь, а диван, чтобы «паразитов вытряхнуть, клопов и прочих».

После этого заявления глава правозащитной группы «Агора» обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить Мосгоризбирком на наличие паразитов. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы». Чиков подчеркнул, что Роспотребнадзору следует проверить, насколько информация соответствует действительности и в случае необходимости заняться профилактикой в Мосгоризбиркоме.

Тем временем, Следственный комитет продолжает допрашивать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму предположительно в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе городской избирательной комиссии. «Праздником политического сыска» называет происходящее вокруг независимых кандидатов в Мосгордуму в сегодняшней публикации газеты «Ведомости».

Сегодня стало известно, что прокуратура Москвы ведет административное расследование в отношении пятнадцати кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за призывов устроить завтра массовую акцию протеста возле мэрии. Этот митинг не согласован с властями.