Дым сибирских пожаров дошел до Поволжья
Смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске. Запах дыма чувствуется в Казани. Экологи, впрочем, отмечают, что во взятых пробах превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
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Смог отмечается в Набережных Челнах и Нижнекамске. Запах дыма чувствуется в Казани. Экологи, впрочем, отмечают, что во взятых пробах превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Геи — в отпуске! Жалоб не поступало, дети учатся, ходят в кружки, отдыхают на море. Но с обыском пришли к ним. А не к условным соседям, где дети оборванные, голодные, мама с папой с утра бухают, в доме срач и гора бутылок. Зато эта пьянь имеет высокую духовность, т.к. правильно занимается сексом, а не как эти марьинские геи…