Президент МАК «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов потребовал переименовать команду под названием «Новое величие»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов потребовал переименовать команду под названием «Новое величие». На решение обратило внимание издание «Проект». В тексте говорится, что команда должна носить фамилию капитана или выбрать другое название и согласовать его с комиссией. С чем это связано – не уточняется. Весной оргкомитет «Что? Где? Когда?» не допустил «Новое величие» к игре на чемпионате в Туве, поскольку участники отказались менять название. Тогда организаторы сказали, что не могут рисковать всем чемпионатом и доверием спонсоров. Председатель комиссии по этике международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сказал, что название команды вызывает прямые и недвусмысленные ассоциации с уголовным делом «Нового величия», которое, по его словам, насквозь политизировано. Друзь добавил, что игра «Что? Где? Когда?» находится вне политики, — отмечает телеканал «Дождь».