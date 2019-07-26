Ребенок жестоко избит в спортивном палаточном лагере в Хабаровском крае

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжелого вреда здоровью.

11-летнего мальчика избили и выбросили в окоп в лагере под названием «Спецназ дети», который расположен в сене Мирное. Там он смог дозвониться до родных. Ребёнка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника I степени. В полицию обратились врачи. Произошло это 23 июля. В избиении ребенка подозревают несовершеннолетних, сообщает сайт «Сибирь Реалии». О жестоком избиении стало известно в ходе региональной проверки, которую проводили надзорные органы после пожара в другом палаточном лагере Хабаровского края. Мама пострадавшего ребенка рассказала агентству «Хабаровский край сегодня», что ей не сразу сообщили о случившемся, сначала она получила сообщение от администрации лагеря с просьбой забрать сына. Руководство объяснило это тем, что после пожара закрывают все палаточные лагеря. Когда мама мальчика приехала, то увидела, что сын избит. Выяснилось, что вожатых в лагере не было, с детьми жил сотрудник полиции, который преподавал подросткам боевые искусства, а они отрабатывали приемы между собой. В одном из случаев это переросло в драку.

Уголовное дело возбуждено и в отношении руководства детского лагеря по статье об «оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья». В детском учреждении изъята вся документация.