Британский медиарегулятор на 200 тысяч фунтов стерлингов оштрафовал российский телеканал RT

Главный редактор канала Маргарита Симоньян сказала «Эху Москвы», что в RT с решением категорически не согласны.

«Любому здравомыслящему не предвзятому человеку совершенно очевидно, что э то решение как раз предвзятое и не здравомыслящее. То, за что нам вынесли этот штраф, любому журналисту в нашей стране покажется не просто покушением на свободу слова, а признаком самой оголтелой диктатуры», — сказала она.

М.Симоньян подчеркнула, что если бы подобные нормы действовали в России, то радиостанцию «Эхо Москвы» давно бы закрыли.

Главный редактор RT добавила, что в компании намерены оспаривать этот штраф всеми доступными законными способами.

RT обвинили в нарушении правил вещания. Об этом сообщает агентство РИА Новости. RT указывают на то, что штраф был выписан до решения суда. В RT также говорят, что сумма значительно превышает штрафы, накладываемые на другие СМИ за более серьезные нарушения.