Мосгоризбирком решил обратиться в Следственный комитет с жалобой на Любовь Соболь

По словам члена избирательной комиссии Дмитрия Реута, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы препятствовала работе избиркома. Сама Соболь сказала «Эху Москвы», что так не считает.

Накануне, когда Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, ближе к ночи ее вынесли из помещения вместе с диваном, на котором она сидела. Комментируя ситуацию, член комиссии Дмитрий Реут сказал, что вынесли не Соболь, а диван, чтобы, цитата: «Паразитов вытряхнуть, клопов и прочих».

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков после этих слов обратился в Роспотребнадзор. В интервью «Эху Москвы» Чиков сказал, что просит проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов. Чиков подчеркнул, что Роспотребнадзор должен проверить информацию от Дмитрия Реута и в случае необходимости провести профилактические мероприятия.