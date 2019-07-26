The Times: Сальвини пытался запретить забастовку на заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини пытался запретить забастовку на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме. Так утверждает газета The Times. Сальвини, который по совместительству является министром внутренних дел Италии, потребовал остановить забастовку, сославшись на необходимость поддержания общественного порядка. Однако, когда профсоюз подал в суд, в ходе разбирательства выяснилось, что поводом для запрета стало письмо. В нем российский посол отмечал, что протесты наносят ущерб репутации «Лукойла» и стоят компании миллионы евро.