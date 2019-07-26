Московская прокуратура начала административное расследование в отношении пятнадцати кандидатов в городскую думу

Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства. Юлия Галямину, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Илью Яшина и еще десять человек считают организаторами несогласованной акции у здания мэрии, намеченной на завтра. В прокуратуре говорят, что место, выбранное политиками, не позволяет обеспечить безопасность участников. Ведомство в очередной раз предупредило о том, что участие в несанкционированной акции – незаконно.