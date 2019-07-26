Соперник российского боксера Максима Дадашева отказался от гонорара за бой, после которого Дадашев скончался

Соперник российского боксера Максима Дадашева пуэрториканец Субриель Матиас отказался от гонорара за бой, в котором Дадашев получил травмы несовместимые с жизнью.

Матиас был лаконичен. «Я не хочу брать этот чек» – сказал он, отказавшись, тем самым от 75 000 долларов. Хотя его вины в произошедшем точно нет. Тренеры Дадашева могли и наверное должны были остановить поединок, но спортсмен не сказал решающего слова, а когда побоище все же прекратили, оказалось, что спасти Дадашева уже было нельзя, хотя поначалу врачи давали оптимистические прогнозы. Максима доставили в больницу, но отек мозга прогрессировал слишком быстро и через несколько дней боксер скончался . Как стало известно позже, во время боя Дадашев перенес инсульт. Его товарищи напомнили, что много лет назад Максим получил травму головы и даже на время уходил из бокса по настоянию врачей, но вынужден был вернуться, поскольку зарабатывать по другому не умел.

Родственники планируют перевезти тело Дадашева в Петергоф, где он жил. Пока о дате похорон ничего не известно.