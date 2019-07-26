Задержаны бывший глава правительства Астраханской области и и.о. министра финансов региона

Задержаны бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов. Против них возбуждено уголовное дело.

Задержали Султанова и Шведова, когда они находились дома. В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски. В здании работают представители Следственного комитета. Силовики изымают необходимую для расследования документацию. Однако представитель ведомства заверил ТАСС, что сотрудники работают в обычном режиме. Врио главы региона Игорь Бабушкин был в курсе задержаний и способствовал следственным действиям, сообщил источник РБК, близкий к руководству области. Задержание Расулова и Шведова прошло на фоне других задержаний местных бывших и действующих чиновников, которые проводили на прошлой неделе. Уже возбуждены уголовные дела в отношении действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, двух бывших министров и одного бывшего первого замминистра. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. По словам Игоря Бабушкина задержания чиновников регионального Минстроя начались после его обращения в Генпрокуратуру.

Расул Султанов возглавил астраханское правительство после отставки своего предшественника на посту Константина Маркелова.