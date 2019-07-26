Юриста ФБК Любовь Соболь допрашивают в Следственном комитете

Она пожаловалась на самочувствие из-за голодовки и не знает, по какой статье расследуется дело.

В управление СК по особо важным делам на Новокузнецкой улице Соболь пришла, опираясь на своего помощника. Она медленно подошла к ограде, где ее ждали журналисты, пожаловалась на одышку и тахикардию из-за почти двухнедельной голодовки. Политик прокомментировала обвинения в давлении на избирком, с которыми сегодня выступили в московской городской комиссии. Она подчеркнула, что работе чиновников накануне не мешала, ждала встречи с Эллой Памфиловой, что подтверждается видеозаписями журналистов. По какому делу ее собираются допросить, Соболь не знает. По её словам, вчера после задержания за право вручить ей повестку среди следователей была настоящая конкуренция. Политик затруднилась ответить, сколько продлится допрос и в каком статусе он для неё завершится. Как только незарегистрированный кандидат попала внутрь здания, охрана потребовала от журналистов покинуть двор ведомства.

Ранее нескольких незарегистрированных кандидатов опросили по делу о давлении на избирательные комиссии из-за протестных акций в Москве.