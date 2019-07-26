Избирком Забайкалья окончательно отказался регистрировать кандидата в губернаторы коммуниста Юрия Гайдука, которого прежде допустил до выборов. Об этом сообщает агентство ТАСС. В комиссии с сказали, что политик предоставил достаточное количество качественных подписей, но они были собраны в 17 муниципалитетах вместо положенных 27. Главным конкурентов Гайдука был самовыдвиженец член партии «Единая Россия» Александр Осипов.

В понедельник коммунисту вручили документ, в котором говорилось, что основания для отказа в регистрации его кандидатом не усматривается. Через 2 дня Гайдук получить исправленный от руки протокол, где было написано, что усматривается. В комиссии это объяснили технической ошибкой и ночным заседанием, пишет сайт «Медиазона».