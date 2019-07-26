Все члены экипажа российского танкера, задержанного под Одессой, вернулись домой в Краснодар

Они летели через Кишинёв и Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Капитан танкера Илья Дробязко ранее сказал, что не станет давать показания украинскому суду, поскольку не считает себя свидетелем по делу о конфликте в Керченском проливе. Он также добавил, что экипаж никаких законов не нарушал.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины задержала танкер, как вещественное доказательство. В Киеве считают, что танкер блокировал проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре прошлого года.