В Хабаровском крае закрыли палаточный лагерь под названием «Спецназ дети» после избиения ребёнка

Об этом сообщает сайт «Сибирь.Реалии» со ссылкой на региональное Управление Следственного комитета. По данным издания. 11-летнего мальчика избили и выбросили в окоп. После того, как ребёнок дозвонился до родных, его доставили в хабаровскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Сегодня утром государственные информационные агентства сообщали со ссылкой на министерство образования региона, что лагерь «Спецназ дети» закрыли из-за того, что один ребёнок получил травмы во время сборов. О том, что мальчик был избит, ничего не говорилось.