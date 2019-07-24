Член СПЧ Чиков просит Роспотребнадзор проверить санитарные условия МГИКа в связи с «выносом дивана с клопами»

Член СПЧ Павел Чиков обратился в управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку и медосмотр сотрудников Мосгоризбиркома. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что санитарные условия в этом здании вызывают у него опасения.

«Сегодня информационные агентства распространили информацию со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута о том, что ночью охрана вынесла из здания избиркома диван с находящейся на нем Любовью Соболь, потому что в диване «были клопы, паразиты и прочие живности». Поскольку наличие паразитов в здании государственного учреждения — это серьезная угроза здоровью людей, и явное прямое нарушение санитарных норм и правил, то в этой связи я обратился в управление Роспотребнадзора по Москве для проведения проверки и медосмотра сотрудников Мосгоризбиркома, а именно охраны и члена комиссии Дмитрия Реута», — рассказал П.Чиков.

Член СПЧ добавил, что специалисты Роспотребнадзора должны проверить насколько эта информация соответствует действительности, и в случае надобности провести профилактические мероприятия.

Накануне охрана Мосгоризбиркома вынесла из здания диван, с незарегистрированным кандидатом в депутаты Любовью Соболь, решившей остаться в здании избиркома на ночь в знак протеста. Член комиссии Дмитрий Реут объяснил вынос дивана тем, что необходимо было вытрясти из него клопов.