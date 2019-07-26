Тульский «Арсенал» проиграл дебютный матч в Еврокубках азербайджанскому «Нефтчи»

О значимости события для города говорил баннер, который болельщики растянули на трибунах. В 2011 году команда играла в любительской Лиге, а сегодня — в Лиге Европы. Организаторы устроили публике настоящий праздник с конкурсами, подарками и призами, хотя главным подарком конечно была бы победа и Арсенал сделал все, чтобы ее добиться, хотя тренеру Игорю Черевченко приходится строить команду практически заново. Трое ведущих игроков – Бакаев, Мирзов и Джорджевич покинули Тулу этим летом, а Кангва получил травму. Те, кто был призван их заменить в полной мере сделать этого не смогли. В середине первого тайма Кирилл Комбаров отправил мяч в ворота «Нефтчи», но его не засчитали, а в компенсированное к первому тайму время, гости убежали в контратаку и да Силва забил гол, который оказался единственным. 0-1 и задача «Арсенала» становится крайне сложной

Ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдет в Баку 1 августа.