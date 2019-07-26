Роскачество не рекомендовали кормить грибами детей младше 7 лет

Специалисты объяснили это тем, что в таком возрасте грибы плохо усваиваются. В Роскачестве также посоветовали отказаться от употребления грибов людям с заболеваниями желудка и кишечника и напомнили об опасности отравлений. Представители системы мониторинга качества отметили, что отравиться можно и не ядовитыми грибами, если собирать их возле автомобильных трасс и там, где неблагоприятная экологическая обстановка. В рекомендациях также говорится о необходимости избегать старых грибов.