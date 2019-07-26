Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь

В столичной комиссии считают, что она препятствовала деятельности избиркома.

Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В интервью агентству РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут сказал, что юрист Фонда борьбы с коррупцией отказалась покидать зал заседаний и оставалась в здании уже после окончания работы Мосгоризбиркома. Там Соболь продолжала голодовку, требуя своей регистрации на выборах. Уже ночью охрана вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела. При этом Реут утверждает, что выносили не незарегистрированного кандидата, а саму мебель, чтобы «вытряхнуть паразитов и клопов». Соболь после этого была задержана и несколько часов провела в отделении полиции. Там ей вручили повестку в Следственный комитет на допрос, на который она должна явиться уже в эти минуты.

В среду Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. У ряда независимых кандидатов прошли обыски, также части из них выдали повестки на допрос.

Между тем, глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить Мосгоризбирком на наличие паразитов. Об этом юрист сообщил «Эху Москвы». Чиков подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора должны проверить, насколько соответствует действительности информация, распространённая членом избирательной комиссии Дмитрием Реутом, и в случае необходимости провести профилактические мероприятия.