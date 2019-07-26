Затяжные дожди осложнили строительство второй очереди космодрома «Восточный», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Льёт месяц уже, фантастика», — сказал глава компании на встрече с молодыми специалистами головного института корпорации ЦНИИМаша. Рогозин сказал, что эта площадка была выбрана, потому что в Амурской области и, в частности, именно в этом месте должно быть 310 солнечных дней в году. «То ли климат изменился, заливает котлован», — пожаловался Рогозин. Он добавил, что не знает, кем была предоставлена статистика, пишет агентство Интерфакс.