Госсекретарь США хотел бы выступить в Иране

Это была бы прекрасная возможность донести до людей позицию американцев, — сказал Майк Помпео в интервью «Блумберг».

«Конечно, мне хотелось бы поехать. Я был бы рад иметь возможность напрямую поговорить с народом Ирана. Их министр иностранных дел Зариф имеет возможность приехать в Нью-Йорк, ездить по одному из самых красивых городов в Америке, и он говорит с журналистами. Он общается с американцами. Он распространяет таким образом иранскую пропаганду.

Я хотел бы иметь шанс поехать туда. Не для того, чтобы заниматься пропагандой, а чтобы рассказать правду иранскому народу о том, что сделали его лидеры, и как они навредили Ирану. Думаю, они никогда не допустят этого, потому что не хотят, чтобы люди узнали правду».

Помпео подчеркнул, что если бы Иран жил как нормальная нация и не угрожал безопасности региона, то его люди жили бы спокойно.