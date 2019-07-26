Столичная прокуратура выпустила ещё одно предостережение по поводу митинга «За честные выборы» 27 июля

В числе организаторов ведомство приводит Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В прокуратуре говорят, что их уже предупреждали о недопустимости не согласованных акций, однако те предостережения проигнорировали, из-за чего стали фигурантами административного расследования.

С середины июля независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы проводят акции с требованием допустить их к выборам. У нескольких выдвигавшихся оппозиционеров в ночь на четверг прошли обыски, некоторых вызвали на допрос. На завтра запланирована очередная масштабная не согласованная с властями акция протеста.