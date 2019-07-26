Мосгоризбирком собирается подать заявление в Следственный комитет на Любовь Соболь

Об этом агентству РИА «Новости» сообщил член комиссии Дмитрий Реут. По его словам, в городском избиркоме считают, что она препятствовала деятельности комиссии. Вчера Соболь, которая держит голодовку из-за того, что её не регистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы, решила продолжать голодать в здании избирательной комиссии. Ближе к ночи её вынесли из помещения вместе с диваном, на котором она сидела. Реут сказал, что охрана вынесли не Соболь, она вынесла диван, чтобы, цитирую, «паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Её не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли, а уж куда её дальше отправила полиция, я не знаю», — добавил Реут.

Соболь продержали несколько часов в отделении, после чего отпустили. Через полчаса она должна явиться в Следственный комитет на допрос.