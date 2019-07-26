Жара на Западе Европы в эти дни бьет рекорды

В некоторых странах вводят чрезвычайное положение, синоптики между тем прогнозирует дальнейшее повышение температуры.

Только за четверг температурные максимумы были дважды обновлены в Германии, Нидерландах и Бельгии. Воздух прогревается до 40 градусов по Цельсию. К установлению рекордов готовятся и британские метеорологи.

В Париже также фиксируют аномальные показатели. Там побит рекорд 70-летней давности. Столбик термометра добрался до отметки почти в 43 градуса. Власти предупреждают об угрозе лесных пожаров. Где-то они уже горят.

Небывалая жара стала серьезным испытанием не только для людей, но и для инфраструктуры. На железных дорогах ради безопасности снижают движение. Пассажирам порой вовсе рекомендуют отложить поездки. В реках падает уровень воды. Так в Германии запрещена часть круизов по Дунаю. Оставшийся в результате пожара без шпиля собор Парижской Богоматери оказался под угрозой. Кладка, намокшая во время тушения, высыхает слишком быстро, что может привести к обрушению.

Власти по всей Европе раздают питьевую воду и открывают учреждения для тех, кто ищет тень.