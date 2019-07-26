Посольство РФ направило в Госдеп США ноту протеста из-за отказа предоставить визу российской теннисистке Кузнецовой

Посольство России в США направило в Госдепартамент страны ноту протеста в связи с тем, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не предоставляют въездную визу.

Кузнецова подала документы в Москве еще в феврале, но накануне Светлана вынуждена была отказаться от участия в турнире WTA в Вашингтоне, который она выиграла в прошлом году. Элитной теннисистке, победительнице открытого чемпионата США не могут оформить визу уже больше 4 месяцев. В ноте посольства, которая выдержана в резких тонах, высказывается возмущение существованием практики недопуска российских спортсменов на соревнования, которые проходят в США, равно как и требование прекратить дискриминационную политику. Вице-президент Всероссийской теннисной федерации Алексей Селиваненко в какой-то мере переложил вину на саму Кузнецову, сказав, что документы на визу нужно было подавать не в России, а за границей. Пока же, ВТФ пытается получить помощь международной федерации, но запросы остаются без ответа.

Под вопросом остается участие Светланы Кузнецовой в открытом чемпионате США, который пройдет во второй половине августа.