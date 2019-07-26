Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жительницы подмосковного Раменского на детской площадке

Он уже оформил явку с повинной.

Убийство, по словам задержанного 38-летнего мужчины, было совершено на почве ревности, сообщили в Следственном комитете. По его данным, подозреваемый считает, что 25-летняя жертва ему изменяла. Как отмечается, он выразил готовность сотрудничать со следствием и уже раскаялся. Мужчина, по данным СК, нанес женщине на детской площадке не менее 20 ножевых ранений. После этого он попытался скрыться в лесополосе, но через несколько часов был задержан, добавили в ведомстве. Следователи отмечают, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот оружия, кроме того, его подозревают в еще одном убийстве девушки, совершенном пять лет назад. СК намерен просить суд об аресте задержанного. В областном главке МВД, в свою очередь, сообщили, что изъяли у него охотничий нож, на котором есть следы бурого цвета.

Дочь погибшей женщины находится в больнице под присмотром тети. По данным источника агентства ТАСС, она получила психотравматический шок.