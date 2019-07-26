Мосгоризбирком собирается пожаловаться на Любовь Соболь в Следственный комитет

Об этом агентству РИА «Новости» сказал член избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, практически сорвала заседание комиссии, то есть, препятствовала работе избиркома.

Вчера после того, как рабочая группа Мосгоризбиркома высказалась против регистрации Соболь кандидатом, она заявила, что будет продолжать голодовку прямо в здании избирательной комиссии. Через несколько часов её вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела, и задержали. Впоследствии Соболь отпустили.

2 дня назад Следственный комитет возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий Москвы. Официально обвиняемых по этому делу пока нет.