Ещё в одном регионе Томской области зафиксирована массовая гибель пчёл

Об этом со ссылкой на региональный Россельхознадзор сообщает агентство «Интерфакс». В ведомстве считают, что причиной гибели, как и в других регионах, могли стать применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты.

С начала лета случаи массовой гибели пчёл были зафиксированы, в том числе, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской и Брянской областях. В Национальной ассоциации пчеловодов ущерб оценили в триллион рублей.