Полиция в Пензе прекратила дело по статье о неуважении к власти в отношении местного координатора «Левого фронта» Сергея Падалкина. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на главу Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Дело прекратили из-за отсутствия состава нарушения. Протокол был составлен из-за фотографии с митинга в честь Дня России. Это был снимок разорванной Конституции. Фотография была опубликована на сайте издания LeftPenza, главным редактором которого является Падалкин. Он подчёркивал, что был на митинге, как журналист.